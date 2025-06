Tragedia a Lecce, uccide la moglie con un colpo di pistola

Tragedia a Lecce, dove, nel pomeriggio di domenica 8 giugno, si è consumato un femminicidio in una villetta di via Bernardino Bonifacio, nel quartiere San Pio. La vittima è Amalia Quarta, 83 anni, uccisa dal marito, Luigi Quarta, 81enne, che le ha sparato un colpo di pistola alla testa.

L’omicidio si è verificato al piano terra dell’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe impugnato la pistola legalmente detenuta e fatto fuoco mentre la moglie si trovava in camera da letto. Dopo aver compiuto il gesto, è stato lo stesso uomo a contattare il 118, facendo intervenire i soccorsi.

Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno bloccato e accompagnato l’anziano in caserma per l’interrogatorio. Presente anche il pubblico ministero di turno del Tribunale di Lecce, Alessandro Prontera, che coordina le indagini.

Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i motivi del gesto. L’abitazione della coppia è stata posta sotto sequestro per permettere i rilievi da parte degli inquirenti.

