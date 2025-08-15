Tragedia a Ferrandina, albero si abbatte su auto: un morto e tre feriti

Tragedia di Ferragosto a Ferrandina, in provincia di Matera, dove una quercia è caduta su un’auto con quattro persone a bordo, provocando la morte di Nicola Pipio, 29 anni, e il ferimento di tre amici. L’incidente è avvenuto in località Fonnoni, in un’area picnic, durante un violento temporale con pioggia, grandine e forte vento. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un fulmine a causare la caduta dell’albero. Pipio, dipendente di un’azienda della Valbasento e dirigente della Ferrandina Sport Academy di calcio a 5, è morto sul colpo.

Gli altri occupanti del veicolo (una ragazza di 19 anni, ricoverata in condizioni gravi all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, e due ragazzi di 23 e 21 anni, feriti in modo meno serio) sono stati soccorsi dai presenti e dai vigili del fuoco.

Il Comando provinciale di Matera ha spiegato che la squadra di Ferrandina ha estratto due giovani rimasti incastrati nell’auto, mentre i vigili del fuoco di Tinchi hanno supportato l’intervento anche per liberare veicoli bloccati dal fango.

La Procura della Repubblica di Matera ha aperto un’indagine, affidata ai carabinieri, per chiarire la dinamica dell’incidente. Il maltempo ha provocato danni e disagi anche in altre zone della Basilicata, richiedendo numerosi interventi di soccorso.

