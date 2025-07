Tragedia a Conversano: 17enne perde la vita in un incidente in moto

CONVERSANO – Un tragico incidente ha sconvolto Conversano nella tarda mattinata di oggi. Un ragazzo di 17 anni, Antonio Di Cristo, ha perso la vita dopo uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un’auto, ad un incrocio nei pressi di via Cagliari, nel quartiere Arcobaleno, zona notoriamente trafficata della città.

Il giovane era in sella ad una moto condotta da un coetaneo, quando il mezzo si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un anziano del posto. L’impatto, violentissimo, ha sbalzato la moto sull’altra carreggiata. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per Antonio non c’è stato nulla da fare

Il conducente della moto è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari. Ferito anche l’automobilista coinvolto.

La comunità di Conversano è sotto shock. La famiglia della vittima è molto conosciuta in città. Sul posto sono intervenuti Polizia Locale e Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, come previsto in questi casi.

