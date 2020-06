Condividi

Non sono mancati i trasgressori. A Pane e Pomodoro, nonostante il divieto di balneazione per le piogge dei giorni scorsi che hanno provocato scarichi fognari a mare, in molti non hanno rinunciato ad una nuotata. A Torre Quetta alcuni gruppi di ragazzi hanno scavalcato i cancelli chiusi e raggiungere la spiaggia.