Traffico a Lecce, Cisl: “Serve maggiore comunicazione”

Studenti costretti ad entrare alla seconda ora, dipendenti e liberi professionisti in costante ritardo rispetto agli orari di lavoro, automobilisti di piccoli e grandi mezzi inviperiti. I cantieri in città stanno creando non pochi disagi e pur nella consapevolezza generale che si tratti di lavori che porteranno ad un cambiamento del volto di Lecce le lamentele vanno di pari passo alla quotidianità di un traffico impazzito nelle ore di punta. È la segreteria provinciale Fit Cisl di Lecce a richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale sul caos cittadino. Soprattutto per quel che riguarda le comunicazioni legate di volta in volta alla chiusura di alcune strade. “Maggiore collaborazione e più tempestività”, in sintesi la richiesta del sindacato agli uffici di Palazzo Carafa, “giacché le aziende di trasporto pubblico possano organizzarsi per tempo per una più efficiente resa del servizio”. I lavori coinvolgono soprattutto le arterie principali: Viake Marche, viale Rossini, e altri tratti strategici. “Le segnalazioni che quotidianamente arrivano alla nostra segreteria – scrivono dalla cisl Lecce – sono decine, sia da parte di privati

cittadini che di alcuni utenti delle aziende di trasporto pubblico extraurbano i quali, in qualche caso, si trovano addirittura impossibilitate a raggiungere le consuete fermate. Chiediamo quindi un maggiore coinvolgimento delle aziende

di trasporto che spesso ricevono le ordinanze di chiusura della viabilità con ritardo e dunque con gravi

conseguenze sulla riorganizzazione del servizio. È fondamentale- la chiusura della nota – collaborare per limitare al minimo i disagi”

