Tradizioni, Santu Lazzaru torna a Tuglie

La tradizione per ritrovarsi come comunità, per riscoprire la bellezza delle cose semplici, il sorriso di donare a chi ha più bisogno. I canti di Pasqua e la gente per strada che impara a conoscere il vicino di casa mangiando alla stessa tavola. Immagini di un tempo antico che a Tuglie l’associazione Cantina Peparussu-Casa delle tradizioni vuole far rivivere. E così ieri sera è andata in scena per le strade del paese la prima tappa de “Lu santu Lazzaru”: un canto tipico del periodo pasquale un tempo eseguito da gruppi di musicisti che girovagavano per il paese annunciando la Passione di Cristo. Gli abitanti ringraziavano donando uova, formaggio, verdure fresche e tutto ciò che veniva dalla terra coltivata e dall’allevamento degli animali. Questa antica usanza è stata adesso ripristinata, sotto la direzione artistica di Giampiero Pisanello, dalla Cantina Peparussu insieme all’associazione Giovani Crisalide. In corteo i cantori storici e nuovi gruppi musicali che hanno allietato la prima tappa, quella in piazza, con i canti pasquali, prima di sedersi attorno a un profumato banchetto di prodotti tipici cucinati dagli abitanti del rione. Prossimi appuntamenti, nei successivi giovedì di Quaresima, rione Aragona, poi Montegrappa, la Longa, Termiti e Mazzucchi. Ogni serata sarà anche l’occasione per raccogliere cibo che la Caritas parrocchiale di Ss Maria Annumziata distribuirà ai più bisognosi

