Tra sport e riscatto sociale, la palestra di boxe al Redentore di Bari

BARI – Sport e riscatto sociale, inclusione e valori. L’oratorio salesiano del Redentore di bari, nel cuore del quartiere Libertà, si arricchisce di un nuovo luogo di socializzazione. Un progetto fortemente voluto dal direttore dell’oratorio Don Luca De Muro, da Don Pasquale Martino direttore dell’opera Salesiana Redentore. Apre la nuova palestra di boxe di Francesco Lezzi, pugile barese e campione del mondo, proprio nei locali dell’oratorio della chiesa del Redentore. Un progetto ambizioso che unisce sport, inclusione sociale e rigenerazione urbana, offrendo ai giovani del quartiere un punto di riferimento per coltivare talento, disciplina e valori autentici. La palestra non rappresenta solo uno spazio dedicato all’allenamento fisico, ma un luogo dove i ragazzi potranno imparare a combattere non solo sul ring, ma anche contro le difficoltà quotidiane che caratterizzano molte realtà di periferia.

