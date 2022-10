Tra dirette e differite, ricco weekend di calcio su Antenna Sud

Weekend ricco di calcio in diretta su Antenna Sud. Tenetevi forte perché il menù che il Gruppo Editoriale Distante ha preparato è succulento.

Si parte alle 14.30 di sabato 22 ottobre dallo Zaccheria: il Foggia, rinvigorito dalla “cura Gallo”, ospita la Fidelis Andria di Mirko Cudini, che nel turno infrasettimanale ha finalmente rotto il ghiaccio.

Giusto il tempo per un caffè prima di rimettersi comodi sul divano: dallo Zaccheria ci sposteremo allo Iacovone per una sfida a tinte rossoblu tra Taranto e Potenza. La squadra di Capuano, uscita dal Monterisi di Cerignola con il primo punto esterno della stagione, si troverà difronte i lucani di Siviglia, che martedì scorso hanno conquistato la prima vittoria del campionato ai danni della Turris. Per entrambe, la parola d’ordine è continuità.

Finita qui? Sì, ma solo per il sabato. Domenica 23 ottobre si riparte con Serie D ed Eccellenza pugliese. Alle 15.30, le telecamere di Antenna Sud riprenderanno in diretta la sfida tra Team Altamura e Brindisi. Smaltita la delusione per la prima sconfitta in campionato, la squadra di Danucci proverà a riprendere il cammino proprio al D’Angelo, ma gli uomini di Ginestra non hanno intenzione di perdere altro terreno rispetto alle posizioni di vertice.

Sempre alle 15.30 di domenica 23, gli appassionati dell’Eccellenza pugliese potranno gustarsi il big match della 6a Giornata del Girone A: al Ventura, il Bisceglie secondo in classifica ospita il Manfredonia capolista e a punteggio pieno. Bene, ora non resta che godersi lo spettacolo.

LE NOSTRE DIFFERITE