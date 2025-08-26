Tour salentino per Gratteri: tre tappe per il nuovo libro sulle mafie

San Cassiano, Campi, Galatina: il procuratore di Napoli presenta il saggio “Una cosa sola”

Dal 27 al 29 agosto, Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Napoli, sarà protagonista di tre appuntamenti nel Salento per presentare il volume “Una cosa sola. Come le mafie si sono integrate al potere”, scritto insieme ad Antonio Nicaso ed edito da Mondadori nel 2024.

Il tour, realizzato in collaborazione con la Libreria Idrusa di Alessano, inizierà mercoledì 27 agosto alle 21:00 a San Cassiano, nella Villa Comunale, all’interno della rassegna Futura-Dialoghi sulla democrazia, con un dialogo moderato da Mimmo Mazza, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Giovedì 28 agosto alle 20:00 l’autore sarà in Piazza Nicola Quarta a Campi Salentina, dove interverrà con Andrea Agrimi, presidente dell’associazione Sinergie Sociali nell’ambito del progetto Fatti di legalità. Venerdì 29 agosto, alle 21:00, appuntamento finale in Piazza San Pietro a Galatina, dove Luana Prontera intervisterà Gratteri grazie alla collaborazione della Commissione per le Pari Opportunità di Galatina.

Il saggio indaga l’evoluzione delle mafie, che oggi hanno abbandonato la violenza plateale del passato per trasformarsi in vere imprese globali, con ramificazioni nei mercati finanziari e nei settori strategici dell’economia. Secondo gli autori, “mafie e potere politico-economico sono ormai diventati una cosa sola”, grazie a strategie di mimetismo, complicità di colletti bianchi e strumenti sofisticati di riciclaggio internazionale.

Il libro mette in luce un sistema criminale capace di infiltrarsi nella finanza, nelle grandi opere, nelle energie rinnovabili e nell’immobiliare, operando dai paradisi fiscali fino ai circuiti digitali. Una realtà che, sottolineano gli autori, mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e compromette la crescita economica dei Paesi coinvolti.

“Oggi le mafie non sparano, ma il loro potere non è mai stato così forte. Il loro silenzio è il nostro allarme più grande, e ignorarlo significa cedere alla loro nuova e devastante forma di potere”, avvertono Gratteri e Nicaso.

