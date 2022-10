Roma – È la giornata di Silvio Berlusconi ma anche delle nomine dei capigruppo. Nuovi ingressi come Cattaneo e Ronzulli, e riconfermati come Lollobrigida, Silvestri e Malpezzi nei vari partiti. Il focus è pero sul totoministri. Giorgia Meloni sta lavorando alla squadra di governo ma lo schema non e’ ancora completato. Ci sono sei o sette caselle ancora da chiudere e Silvio Berlusconi rincara la dose. Il ministro della Giustizia del prossimo Governo? Sarà Elisabetta Casellati. Intanto le opposizioni litigano tra di loro sulle vicepresidenze di camera e senato. Per il terzo polo ci sarebbe un accordo secondo cui Pd 5 stelle vorrebbero la loro estromissone da cariche di peso istituzionali