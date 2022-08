”È necessario sganciare il prezzo del gas dal prezzo dell’energia affinché non aumentino entrambi”. Lo ha detto Giovanni Toti, governatore della Liguria ed esponente di Noi Moderati, a Il Punto, programma di approfondimento politico di Antenna Sud. “Non sarà l’unica misura per mitigare il devastante impatto della bolletta energetica – prosegue Toti -. I costi sono aumentati in maniera esponenziale, soprattutto per chi, come al Sud, fa turismo. Continuando così, rischiamo di mandare in default molte imprese. Ripeto, non c’è un’unica misura di salvataggio, serve un lavoro più ampio e immediato. Per risolvere il problema dobbiamo toglierci dalla morsa di quella tenaglia che è il costo del gas e mettere soldi nelle tasche delle imprese. Inoltre, bisogna accelerare sulla transizione ecologica riducendo ogni tipo di attività burocratica che bloccano pannelli solari e pale eoliche nel nostri territori“.

Sull’appello di Carlo Calenda (Azione) di interrompere la campagna elettorale per via della crisi energetica, Toti non ha dubbi: “Più che un appello, mi sembra una trovata pubblicitaria. Non credo ci sia bisogno di sospendere la campagna elettorale, basta che i partiti evitino di fare polemica su questa tematica supportando le attività del Governo”.

La coalizione Noi Moderati “ha l’ambizione di essere, con l’aiuto del Centrodestra, la più titolata a cambiare questo Paese – prosegue Toti -. Il terzo polo di Calenda e Renzi? Chi sta sulla montagna guardando e giudicando tutti dall’alto, pensando di avere la verità in tasca è condannato a essere irrilevante se non dialoga con le altre forze politiche”.

Sulle priorità da affrontare nel post elezioni: “Le problematiche sono sempre le stesse: migliorare le infrastrutture per rendere il paese più competitivo, serve una riforma seria sul mercato del lavoro per aiutare i giovani a sganciarsi dal reddito di cittadinanza“, conclude Toti.