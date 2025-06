Torremaggiore: venerdì 20 giugno i funerali di Silvano Lamedica

Un dolore profondo ha colpito l’intera comunità di Torremaggiore (Foggia), che in queste ore piange la prematura scomparsa di Silvano Lamedica, 17enne morto dopo essere stato trovato agonizzante in un casolare con un colpo di arma da fuoco alla testa. I funerali si svolgeranno alle 18.00 di venerdì 20 giugno nella Parrocchia Spirito Santo di Torremaggiore. La famiglia ha chiesto silenzio e rispetto per il momento di grande dolore.

