Tragedia sul lavoro: è successo ieri pomeriggio a Torremaggiore, nel foggiano. A perdere la vita un imprenditore 58enne del posto, schiacciato da un muletto in movimento. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spesal dell'Asl per gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato schiacciato da un muletto guidato da un operaio che non si sarebbe accorto della sua presenza.