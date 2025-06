Torremaggiore, è morto il 17enne ferito alla testa in un casolare

È morto il ragazzo di 17 anni che lo scorso 10 giugno era stato trovato gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco alla testa in un casolare di proprietà della sua famiglia, situato nelle campagne di Torremaggiore, in provincia di Foggia. Il giovane era ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Foggia, dove era giunto in condizioni disperate.

A soccorrere il ragazzo erano stati alcuni amici, preoccupati per non essere riusciti a mettersi in contatto con lui. Sono stati proprio loro a chiamare i soccorsi, permettendo l’arrivo tempestivo dei sanitari e il trasferimento in ospedale.

La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi, un gesto che ha commosso l’intera comunità locale.

“Abbiamo pregato e abbiamo sperato. Ci siamo stretti nell’attesa di una notizia positiva che potesse confutare quella che, da subito, si era rivelata una situazione estremamente critica”, ha dichiarato il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, esprimendo il dolore della cittadinanza per la perdita del giovane.

Le indagini, coordinate dagli inquirenti, sono ancora in corso. Gli accertamenti hanno permesso di individuare, nei pressi del casolare, l’arma che avrebbe sparato il colpo, una pistola di piccolo calibro. Al momento non è stata esclusa alcuna ipotesi: tra le possibilità al vaglio, un gesto volontario o un atto doloso.

I Carabinieri stanno proseguendo con gli esami balistici e le ricostruzioni, per chiarire definitivamente la dinamica dei fatti e comprendere se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio.

