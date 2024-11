Torre SS., Referente movimento diritto donne: “Di rosso più di ieri per dire no alla violenza”

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, che si celebra il 25 novembre, diversi sono gli appelli ed i messaggi di donne pugliesi che “urlano la rabbia” per il dilagare della violenza. Donne impegnate nel sociale ma anche nella vita comune di ogni giorno.

Dalla referente pugliese del “Movimento per i Diritti delle donne” Caterina Sollazzo di Torre Santa Susanna, autrice negli anni di una serie di articoli, opinioni e storie di donne vittime di violenza raccontate su alcuni blog d’informazione e siti online del brindisino e tarantino e di un opuscolo dal titolo “Il potere delle parole”, arriva un breve ma significativo messaggio tramite il suo profilo social: “Di rosso, più di ieri per dire no alla violenza su noi donne, né fisica, né verbale, né psicologica. L’uomo deve portarci rispetto a 360 gradi”.

About Author