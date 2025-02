Torre Santa Susanna(Br): Saccomanno:”Abbandonati da Arneo. Esposto in Procura.

L’Amministrazione comunale di Torre Santa Susanna, a conclusione della relazione tecnica di proposta per la “nuova classificazione”, ha chiesto l’annullamento dei tributi Arneo per case e campagne torresi. “L’Amministrazione comunale – si legge in una nota- a firma del sindaco Michele Saccomanno, da anni lotta contro l’ingiustizia per la quale, noi cittadini torresi paghiamo per benefici che non abbiamo avuto e non avremo . Ci siamo posti sempre la domanda: dove finiscono i nostri soldi? Se la Regione non modifica le norme l’ingiustizia continuerà”. “Per questo motivo – continua Saccomanno -, dopo aver riunito tutti i sindaci interessati, abbiamo prodotto un esposto alla Procura di Brindisi.

Cristina Cavallo