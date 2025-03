Torre Santa Susanna, undici giornalisti per promuovere il brand Puglia

“Un educational per Giornalisti” per promuovere il “Brand Puglia” si terrà il 19 marzo prossimo a Torre Santa Susanna. All’evento, in corso di preparazione, parteciperanno due giornaliste italiane (tra cui la responsabile Viaggi e Turismo di Famiglia Cristiana) e ben nove giornalisti tedeschi esperti di viaggi ed enogastronomia.

Il comune di Torre Santa Susanna ha aderito all’iniziativa promossa dalla giornalista professionista Carmina Mancarella. Il tutto rientra nel programma di nove Comuni denominata “Tesori del Salento”: Mesagne (capofila), Latiano, Oria, San Vito dei Normanni, Erchie, Francavilla Fontana, San Pancrazio Salentino, San Michele Salentino, Villa Castelli. “L’obiettivo perseguito dall’aggregazione dei Comuni – si legge nell’atto deliberativo della giunta di Torre Santa Susanna – è quello di promuovere il “brand Puglia” attraverso la conoscenza di progetti significativi che rendono la regione sempre più attrattiva, in tutte le stagioni dell’anno, e che siano in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica, sostenendo un’offerta di qualità, puntando sullo sviluppo sostenibile del territorio e promuovendo quale meta di destinazione la scoperta dei territori interni meno noti per consentire il contatto con la natura e vivere le tradizioni e le tipicità caratterizzanti il nostro bellissimo paesaggio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author