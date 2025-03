Torre Santa Susanna, in fiamme una decina di vecchie auto: c’è il dolo

TORRE SANTA SUSANNA – Un violento incendio, capace di distruggere e danneggiare una decina di vecchie auto altri mezzi lì conservate, si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in un cortile privato nella periferia di Torre Santa Susanna, in via Martin Luther King, a ridosso del centro abitato.

Le fiamme, di probabile origine dolosa, hanno interessato, in particolare, un piazzale recintato adibito a deposito in uso ad una ditta dedita a noleggio auto, vendita veicoli usati e soccorso stradale di proprietà di una 50enne del posto.

Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i carabinieri della compagnia della Città degli Imperiali che indagano sulle cause del rogo. La pista è quella del dolo: le fiamme si sono propagate improvvisamente a partire da un punto in cui erano stoccate solamente auto in disuso. Insomma, s’indaga e non si esclude al momento alcuna pista.

