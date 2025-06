Torre Santa Susanna, il ricordo di un bersagliere, uno dei tanti “dispersi” nella Campagna di Russia

Una storia semplice e struggente ricordata a pochi giorni dalla festa della Repubblica. L’associazione Culturale “La Voce a Sud” di Torre Santa Susanna, diretta dall’avvocato Raffaele Missere, ha voluto rendere omaggio ad un suo “concittadino” “disperso” nella campagna di Russia. Dell’Armata Italiana in Russia – ARMIR, inviata tra l’estate 1942 e la primavera 1943 faceva parte Vincenzo Cavallo, torrese, bersagliere del sesto Reggimento, disperso durante la Seconda guerra mondiale. La sua famiglia, come tante altre, non ha mai ricevuto né verità né giustizia. La figlia, orfana, non ha mai ottenuto una pensione di guerra, proprio perché il padre fu dichiarato “disperso” e non “caduto”.

A raccontare questa storia (che riportiamo in sintesi), tra le tante toccanti del secondo conflitto mondiale, rispolverata dal blog “La Voce a Sud”, è Vincenzo Baldari di Torre Santa Susanna mentre guarda una vecchia foto del nonno. “Oggi mio nonno – ha detto commosso Vincenzo Baldari – è solo una foto tra le mani e un nome nei ricordi. Ma dietro quel nome c’è una tragedia familiare come tante, fatta di silenzi, assenze e mancati riconoscimenti. Gli orfani di questi ragazzi non sono mai stati ricordati davvero”.

Il destino di Vincenzo si perde proprio nel silenzio del gelo russo. Nessuna comunicazione ufficiale, se non la più ambigua e dolorosa: disperso in guerra. “L’unico frammento di racconto – come ha ricordato suo nipote – giunse da un altro bersagliere, unico sopravvissuto tornato a Torre Santa Susanna. Lo ricordava seduto su un muretto, con le gambe a penzoloni, forse già segnato da congelamenti gravi. Quel testimone, tornato a casa con gravi problemi fisici, non ha lasciato altro che una breve immagine, l’ultima”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author