Torre Santa Susanna | “Il potere delle parole” dedicato alle donne vittime di violenza

Un opuscolo dedicato a tutte le donne da Nord a sud vittime della violenza. Un 2020 è stato un anno terribile in tutti i sensi, anche sotto questo profilo con aumento dei casi di violenza. Caterina Sollazzo, referente regionale del Movimento contro ogni violenza sulle donne, ha dato alle stampe (il mio libro.kataweb.it – Gedi Gruppo Editoriale Spa) breve riflessioni “social” dal titolo “Il potere delle parole” (22 pagine).

Le parole contenute in questo libretto aiutano ad una messa a fuoco su problematiche anche di scottante attualità in tempi di Covid 19 e pongono una riflessione su valori e sentimenti ma anche sulle emozioni vissute nel periodo della fanciullezza. Ricordi che affiorano nella mente della arguta referente pugliese di un movimento che si occupa di aiutare le donne vittime della violenza. Come? In primis attraverso l’ascolto.

Al lettore l’invito a mettersi “in ascolto” della parola, ovvero della magia della parola, attraverso i messaggi racchiusi in queste brevi riflessioni raccolte in questo opuscoletto, alcune molte recenti tratte dalla pagina “social” di Caterina.