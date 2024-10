Torre Santa Susanna, auto in fiamme: vigili del fuoco in azione

TORRE SANTA SUSANNA – È ancora presto per determinare le cause che nella serata di oggi, sabato 13 ottobre, hanno innescato il rogo cha ha avvolto una Lancia Y di colore bianco parcheggiata sulla pubblica strada, in via Martiri della Resistenza a Torre santa Susanna. Sul posto, allertati dai residenti, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e i carabinieri della locale stazione. Il rogo è stato infine domato.

