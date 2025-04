Torre Santa Susanna, appaltata la rotatoria vie San Pancrazio-Guidone-Carducci

Migliorare la sicurezza stradale e, nello stesso tempo, rendere più efficiente e snella la circolazione stradale in un punto critico del paese. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale di Torre Santa Susanna guidata dal sindaco Michele Saccomanno (nella foto) si è mossa per la realizzazione permanente di una rotatoria tra le vie San Pancrazio, Guidone e Giosuè Carducci. Con determinazione del funzionario del Settore Lavori Pubblici si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione della rotatoria. Per il prezzo complessivo di oltre 143mila euro (oltre Iva al 10%) l’appalto p stato assegnato alla società ICOST SRL di Oria. In passato in quel tratto si sono registrati alcuni incidenti.

