Torre S. Susanna | Rapina col fucile: via con i pacchi del corriere

Armati di fucile e a bordo di una Fiat Panda, hanno affiancato il furgoncino, facendosi consegnare dal corriere due pacchi. Ancora sconosciuto il contenuto, ma resta il dubbio che i due banditi in azione nel pomeriggio a Torre Santa Susanna abbiano agito con criminale cognizione di causa.

Armati di fucile, hanno assaltato il malcapitato che, in mano, aveva due pacchi pronti per la consegna. Quindi la fuga. In Panda. A velocità, quindi, moderatamente sostenuta.

Ora, caccia ai due rapinatori: i militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.