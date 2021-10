Torre S. Susanna | Piante di marijuana in casa, arrestato

Sorpreso in casa con una piccola piantagione di marijuana, finisce nei guai un 25enne di Torre Santa Susanna. Ad operare i Carabinieri della Stazione di Erchie che, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato il giovane accusato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il ragazzo, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione di residenza, è stato trovato in possesso di 80 grammi di marijuana, quattro piante di canapa indiana e materiale per la pesatura e il confezionamento, il tutto occultato in un ripostiglio, allestito in serra, attiguo all’abitazione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il giovane è stato rimesso in libertà.