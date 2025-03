Torre S. Susanna: officina abusiva sequestrata continuava a operare

Il Nucleo Forestale di Brindisi, intervenuto su segnalazione dalla Stazione locale, ha effettuato un’operazione a Torre Santa Susanna, dove un’autofficina abusiva, già sottoposta a sequestro, continuava a svolgere lavori di autoriparazione in violazione dei sigilli apposti e senza autorizzazione.

I militari hanno rinnovato la sanzione già comminata e deferito il titolare alla Procura della Repubblica di Brindisi per violazione dei sigilli. Nel retro dell’officina, i Carabinieri hanno individuato un’area di stoccaggio illegale di rifiuti (materiale ferroso, parti di autovetture, elementi di tappezzeria e due taniche contenenti 50 litri complessivi di oli esausti) contestando altresì il reato di stoccaggio non autorizzato di rifiuti pericolosi e non. L’area interessata è stata sequestrata.

Questa operazione fa parte di una campagna mirata dei Carabinieri Forestali di Brindisi per contrastare l’esercizio abusivo dell’autoriparazione, fenomeno che non solo penalizza chi opera nel rispetto della legge, ma spesso comporta anche una gestione illecita e pericolosa dei rifiuti, con conseguenze ambientali dannose.

