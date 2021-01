Torre S. Susanna | Investita vigilessa: paura davanti ad una scuola

Investita, e poi soccorsa, da una mamma che stava accompagnando in auto la figlia a scuola: disavventura per un’agente della polizia locale di Torre Santa Susanna che, questa mattina, mentre prestava servizio davanti ad una scuola elementare, è stata appunto investita dall’auto. Dopo l’impatto, la conducente ha fermato il mezzo e ha prestato soccorso alla poveretta, poi trasportata in ospedale dal 118 per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.