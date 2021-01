Torre S. Susanna | Covid al Comune, chiudono gli uffici

Casi di positività al Coronavirus tra i dipendenti del Comune di Torre Santa Susanna: scatta l’ordinanza di chiusura per gli uffici per tre giorni. Dal 25 al 27 gennaio, ovvero da domani fino a mercoledì, per la sanificazione dei locali, con un secondo screening di tamponi per il personale previsto per giovedì.



Nel frattempo, grazia al trasferimento di chiamata, le utenze, e quindi la comunicazione con l’utenza, sarà garantita.

Il sindaco, nell’ordinanza, rileva un dato importante, parlando di “notevole incremento di casi sul territorio Comunale”.