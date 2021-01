Torre S. Susanna (BR) | “Mi vuoi sposare?”: la proposta dell’infermiere è virale

L’amore, quello vero, ai tempi del Covid è tutto nella romantica proposta di matrimonio di Giuseppe Pungente, infermiere 32enne di Torre Santa Susanna in servizio nel reparto di Pneumologia dell’ospedale Covid di Ostuni. La domanda di rito, rivolta alla sua fidanzata Carmela, è stata messa nero su bianco. Per davvero. Armato di pennarello, Giuseppe ha scritto sulla sua tuta anti – contagio il romantico messaggio, per poi “taggare” su Facebook l’amata. Che, come nella fiabe più belle, ha riposto sì.

Un post diventato virale e che lancia un messaggio positivo, di speranza e di amore. Giuseppe, infatti, è stato tra i primissimi operatori brindisini risultati positivi al Coronavirus durante la prima ondata. Ha lottato, ha sconfitto il virus, è tornato al lavoro e pure alla vita. Dopo il vaccino dei giorni scorsi e l’arrivo del nuovo anno, ecco arrivare la proposta.

“Ho maturato l’idea che la vita vera è fatta di piccole e semplici cose, come gli amici più cari, la famiglia d’origine e quella futura, insieme a te Carmen. Auguro a tutti un anno di rinascita”.