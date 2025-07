Torre Rinalda, donna aggredita a picchiata per strada. Arrestato 32 enne

Notte di violenza a Torre Rinalda, marina di Lecce, dove una donna di 30 anni è stata brutalmente aggredita dal compagno e abbandonata per strada, ferita e in stato di shock. L’allarme è scattato intorno alle 00.45 del 27 luglio, quando la vittima ha contattato il numero unico di emergenza 112, chiedendo aiuto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce, che hanno trovato la giovane in lacrime, profondamente scossa e con evidenti ferite al gomito, alla mano e al piede destro. Immediato l’intervento del 118, che ha disposto il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti clinici.

Mentre un’altra pattuglia accompagnava la donna al pronto soccorso del Vito Fazzi, dove è stato attivato il protocollo rosa per le vittime di violenza di genere, gli agenti rintracciavano il presunto aggressore: un uomo di 32 anni, già denunciato a febbraio per violenza privata nei confronti della stessa compagna. Portato in questura, è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate.

Durante la denuncia, la vittima ha raccontato di essere stata aggredita con calci, pugni e spintoni durante una lite scoppiata durante la cena per futili motivi. La donna ha anche riferito di episodi di violenza pregressi, mai denunciati e per i quali non aveva mai chiesto cure mediche.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Come da prassi, si ricorda che il procedimento è in fase investigativa e che l’arrestato va considerato presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.

Maria Teresa Carrozzo