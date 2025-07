Torre Pali, turista 78enne disperso in mare: ricerche in corso

Momenti di paura e apprensione quelli in corso a Torre Pali, marina di Salve. Da questa mattina sono in corso le ricerche di un anziano turista disperso in mare.

L’uomo, 78enne in vacanza nel basso Salento, si chiama Francesco Monda ed è residente a Marigliano, paese della città metropolitana di Napoli.

L’anziano sarebbe entrato in acqua questa mattina, intorno alle 9.30, per fare un bagno, quando sarebbe stato risucchiato dalle onde del Mar Ionio, in queste ore molto agitato a causa del vento.

L’allarme è scattato quando i suoi familiari non l’hanno visto ritornare in spiaggia. Immediata la richiesta di soccorso ai bagnini e alla capitaneria di porto.

Da subito sono scattate le ricerche con le motovedette della guardia costiera e dell’Ufficio circondariale marittimo di Santa Maria di Leuca.

A scandagliare la costa del litorale ionico anche i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo brindisino, un velivolo dell’aeronautica militare partito da Gioia del Colle e diversi volontari della zona.

