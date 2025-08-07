Torre Pali, quattro tartarughe marine di nuovo libere nel loro mare

In occasione della Notte Blu, organizzata dal comune di Salve, nelle scorse ore quattro tartarughe marine sono state rimesse in libertà nelle acque di Torre Pali: tra lo stupore autentico di centinaia di adulti e bambini accorsi a vedere lo spettacolo di queste creature acquatiche che si riappropriano del loro habitat naturale.

L’attività di liberazione, a cura dei volontari del Centro recupero tartarughe marine di Calimera, in collaborazione con Legambiente, è stata accompagnata da un laboratorio didattico di biologia marina a misura di bambino. Un percorso educativo e ludico per sensibilizzare i più piccoli sul tema della sicurezza e della salvaguardia di questi abitanti del mare.

Gli esemplari rimessi in libertà, tra cui un maschio caretta caretta di 55kg e trent’anni d’età, sono stati salvati da situazioni estremamente pericolose per la loro incolumità.

Come comportarsi, dunque, in caso di avvistamento di esemplari in difficoltà? Il consiglio è di rivolgersi senza indugio alla guardia costiera.

