8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Torre Pali, quattro tartarughe marine di nuovo libere nel loro mare

Gloria Roselli 7 Agosto 2025
In occasione della Notte Blu, organizzata dal comune di Salve, nelle scorse ore quattro tartarughe marine sono state rimesse in libertà nelle acque di Torre Pali: tra lo stupore autentico di centinaia di adulti e bambini accorsi a vedere lo spettacolo di queste creature acquatiche che si riappropriano del loro habitat naturale.

L’attività di liberazione, a cura dei volontari del Centro recupero tartarughe marine di Calimera, in collaborazione con Legambiente, è stata accompagnata da un laboratorio didattico di biologia marina a misura di bambino. Un percorso educativo e ludico per sensibilizzare i più piccoli sul tema della sicurezza e della salvaguardia di questi abitanti del mare.

Gli esemplari rimessi in libertà, tra cui un maschio caretta caretta di 55kg e trent’anni d’età, sono stati salvati da situazioni estremamente pericolose per la loro incolumità.

Come comportarsi, dunque, in caso di avvistamento di esemplari in difficoltà? Il consiglio è di rivolgersi senza indugio alla guardia costiera.

 

