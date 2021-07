Torre Ovo | Ricerche in mare, ci sarebbe un disperso

A Torre Ovo (marina di Torricella) sono in corso da parte delle forze dell’ordine le ricerche di un uomo che sarebbe stato avvistato intorno alle ore 20.00 di oggi in mare aperto. Pare si sbracciasse chiedendo aiuto. Ricevuta la segnalazione sono giunti sul posto gli uomini della Guardia Costiera a bordo di una motovedetta. In ausilio dall’alto due elicotteri di Aeronautica e Marina Militare. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Torricella e della compagnia di Manduria. Al momento la ricerca non ha dato nessun risultato e a quanto pare non ci sarebbero state denunce di scomparsa

In aggiornamento.