Torre Guaceto: contest fotografico “Tesori dell’Adriatico”

CAROVIGNO- Saranno aperte fino al 10 settembre le iscrizioni per partecipare al contest fotografico “Tesori dell’Adriatico” che ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico europeo sul tema della tutela del mare attraverso la fotografia. Sarà possibile candidare le proprie immagini fino al 10 settembre. Possono partecipare sia professionisti, sia amatori. Il concorso è organizzato nell’ambito del progetto ASPEH, Adriatic Species and Habitats of coastal areas, finanziato dal Programma Interreg Italia–Croazia 2021–2027, capofila il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, partner Comune di Fano, Sunce associazione per la natura, l’ambiente e lo sviluppo della sostenibilità, Parco Regionale del Delta del Po Veneto, Sea&Karst, Istituzione pubblica per la gestione delle aree protette a Split (Dalmazia), Istituzione pubblica per la gestione delle aree naturali protette di Dubrovnik (Neretva). Il Piano ASPEH ha l’obiettivo di ridurre la pressione antropica sulla biodiversità del mare Adriatico e di sviluppare strumenti e strategie comuni per la tutela di tre specie chiave, la tartaruga marina Caretta caretta, la moretta tabaccata e il fratino, e di tre habitat di particolare valore ecologico, le praterie di Posidonia oceanica, le piane fangose e sabbiose esposte in bassa marea e le grotte sommerse o parzialmente sommerse. Il concorso invita appassionati di fotografia e natura, professionisti e amatori, a valorizzare con i propri scatti la bellezza e la fragilità del mare Adriatico. Le immagini selezionate saranno presentate nel corso degli eventi del progetto.