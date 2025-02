Torre Colimena, droni e tecnologia per salvare le dune: progetto TECNA-SAPR

Prosegue con determinazione il progetto TECNA-SAPR “Torre Colimena”, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del National Biodiversity Future Center (NBFC), il primo centro di ricerca italiano dedicato alla biodiversità.

L’obiettivo è chiaro: monitorare e proteggere il delicato cordone dunale della ZSC Torre Colimena (Manduria, Taranto), un ecosistema protetto dalla Rete Natura 2000 e minacciato dall’impatto antropico. Per farlo, il progetto sfrutta droni e tecniche di fotogrammetria per la creazione di un modello tridimensionale georeferenziato (DEM), utile per analizzare la morfologia delle dune e valutare con precisione variazioni nel piede dunale e nella profondità della spiaggia.

La prima campagna di rilevamento, svolta tra dicembre e gennaio, è stata completata con successo e i dati sono ora in fase di elaborazione. Una seconda campagna è prevista prima dell’estate, con l’obiettivo di perfezionare le strategie di conservazione e gestione dell’area.

Questo aggiornamento conferma come l’innovazione tecnologica possa diventare un alleato prezioso nella tutela del nostro patrimonio naturale, garantendo soluzioni sostenibili per la salvaguardia degli ecosistemi costieri.

