Torre Chianca, piscina abusiva in area vincolata: scatta il sequestro

Operazione dei carabinieri forestali con l’uso del drone: denunciato il proprietario

I Carabinieri Forestali hanno individuato e sequestrato un cantiere edile abusivo a Torre Chianca, marina leccese, grazie all’impiego di un drone in dotazione al Nucleo Forestale di base a Maglie. L’operazione si inserisce nel contesto dell’“Operazione Another Brick” e si è rivelata particolarmente utile in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, inclusa nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Durante una ricognizione aerea, è stata rilevata la presenza di una piscina in costruzione all’interno di una residenza stagionale. L’intervento è stato poi confermato con un sopralluogo a terra, effettuato insieme ai funzionari tecnici del Comune di Lecce, da cui è emerso che i lavori erano in corso senza alcun titolo abilitativo.

La struttura in realizzazione consisteva in una vasca interrata profonda 50 centimetri sotto il piano di campagna, delle dimensioni di 5 metri per 7, collocata in uno scavo più ampio di 7 metri per 9. In assenza di permessi e autorizzazioni, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’intera area di cantiere.

Il proprietario dell’immobile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lecce per presunte violazioni delle normative urbanistiche e paesaggistiche. In particolare, sono stati contestati i reati previsti dall’articolo 44, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia) e dall’articolo 181, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

L’azione conferma l’efficacia delle nuove tecnologie, come il drone impiegato, nel rafforzare l’attività di controllo sul territorio, soprattutto in contesti in cui l’accesso diretto risulta complesso.

