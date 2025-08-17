Torre Canne, ritrovato senza vita il sub 59enne scomparso in mare

TORRE CANNE (BR) – È stato rinvenuto in mare il corpo senza vita del sub 59enne scomparso questa mattina al largo di Torre Canne, marina di Fasano (Brindisi). Le ricerche, scattate dopo l’allarme lanciato da un bagnante, si sono concluse con il recupero del cadavere da parte della Capitaneria di porto e dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

L’uomo, originario di Fasano, era scomparso mentre si trovava in immersione. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

