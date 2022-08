BRINDISI – Valorizzare e promuovere il patrimonio costiero e la cultura dei fari grazie all’adesione del MuMaF- Museo della Marineria e dei Fari. Ad aderire i Radioamatori Italiani, sezione di Brindisi, hanno allestito come lo scorso anno una stazione radio dedicata al contest internazionale dei fari, sia in fonia che radiotelegrafia, operando dal piazzale sottostante il faro di Torre Canne. 60 collegamenti effettuati con altri radioamatori sparsi per il mondo. Tanta la curiosità tra chi passeggiava sul lungomare fasanese a cui i radioamatori hanno spiegato come avvengono i collegamenti tra le stazioni radio.