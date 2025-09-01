1 Settembre 2025

Torre Canne: il rito del 1° settembre con il bagno all’alba

Ottavio Cristofaro 1 Settembre 2025
Un bagno all’alba per allontanare tutti i malanni. A Torre Canne si saluta l’estate in questa maniera, al sorgere del sole tutti in mare per immergere il capo in acqua.

