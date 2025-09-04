Torre a Mare: finisce in mare con l’auto, morta una donna

Tragedia a Torre a Mare nella tarda mattinata di oggi. Una donna, alla guida di una Toyota, è finita in mare nei pressi della Grotta della Regina. Secondo una prima testimonianza avrebbe accelerato bruscamente sul brecciato del molo prima di precipitare dalla scogliera. Per la conducente non c’è stato nulla da fare.
Sul posto sono giunti immediatamente vigili del fuoco, sanitari del 118, polizia locale e Guardia costiera. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, che non escludono alcuna ipotesi.
