Torre a mare (Ba) | Ritrovato cadavere di una donna

Condividi

Le indagini sono state affidate alla Polizia di Stato e sono ancora in corso: è stato ritrovato nel tardo pomeriggio e recuperato in mare dai vigili del fuoco il cadavere di una donna. I fatti nei pressi del porticciolo di Torre a Mare, periferia sud est di Bari, a pochi chilometri dal centro cittadino. Cinquant'anni circa l'età stimata della donna. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un passante, che insospettitosi ha segnalato alla sala operativa del 113 la presenza del corpo. Sul posto intervenuti gli uomini della Guardia costiera e le Volanti della Polizia. Tra le ipotesi al vaglio, non è esclusa quella del suicidio.