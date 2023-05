Torneo ‘Valerio Lippolis’: a Castellaneta anche il Milan

Si terrà sabato 17 e domenica 18 giugno, sul sintetico dello stadio “Giovanni De Bellis” di Castellaneta, la prima edizione del torneo nazionale “Valerio Lippolis”: quadrangolare nazionale di calcio giovanile che gode del prezioso patrocinio della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e del Comune di Castellaneta.

L’evento, organizzato dalla Asd Castellaneta in collaborazione con il Milan Club cittadino, vuole rendere onore alla memoria di Valerio Lippolis, indimenticata bandiera castellanetana (prima da giocatore e capitano e poi da allenatore), prematuramente scomparso il 17 novembre 2021.

Sarà una due giorni di grande calcio, grazie alla partecipazione della selezione under 14 dell’Ac Milan. La società rossonera, infatti, è attesa a Castellaneta insieme ai pari età del Francavilla Calcio e ai baresi del Levante Azzurro. La quarta formazione che disputerà il torneo, infine, sarà una composta da una selezione di calciatori locali coordinata dalle società “Fortitudo Castellaneta” e “Diavoli Biancorossi”.

I primi a scendere in campo, sabato 17 giugno alle 16:30, saranno i brindisini della Virtus Francavilla che affronteranno il Levante Azzurro. Due ore dopo, alle 18:30, sarà la volta del Milan in una gara storica contro il Castellaneta.

Il giorno seguente, infine, si disputerà la fase finale del torneo: alle 16:30 si affronteranno le perdenti dei primi incontri mentre alle 18:30 scenderanno in campo le finaliste per l’atto conclusivo.

Calcio spettacolo sul rettangolo di gioco, inclusione sociale giovanile e promozione del territorio all’esterno dello stadio De Bellis: l’Ac Milan under 14, infatti, alloggerà in strutture ricettive del territorio per tutta la durata della manifestazione, portando lustro e ritorno economico all’intera cittadina.

L’accesso allo stadio De Bellis in occasione del “Torneo Valerio Lippolis” sarà gratuito.

