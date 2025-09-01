1 Settembre 2025

Tornano i treni Bari-Taranto

Marzia Baldari 1 Settembre 2025
PUGLIA: Tornano a circolare i treni sulla linea Bari-Taranto  a seguito dagli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico a cura di rete ferroviaria italiana. Dal 15 settembre al 13 dicembre ci saranno leggere modifiche di orario per 24 treni regionali.

Marzia Baldari

