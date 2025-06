Tornano a protestare gli inquilini di via Giovan Giovine

TARANTO: Stavolta hanno minacciato di lanciarsi nel vuoto dal ponte girevole di Taranto. Solo una settimana fa erano saliti sulla sommità del palazzo in cui ancora vivono. Sono gli inquilini di via Giovan Giovine che tornano a protestare.

Nel palazzo non c’è più acqua, e ora neppure la corrente elettrica. Lo stabile è quello colpito dal crollo di parte del cornicione il 19 aprile scorso, episodio che ha portato all’ordinanza di sgombero. Non tutti, però, hanno lasciato le abitazioni.

«Non abbiamo alternative e siamo stanchi perché il comune non ci ascolta», hanno raccontato nuovamente ai nostri microfoni.

A evitare il peggio, ancora una volta, sono intervenuti la polizia locale e la guardia costiera, che hanno messo in sicurezza i manifestanti e anche l’area.

«È pericoloso restare lì dentro. Stiamo cercando soluzioni insieme», aveva invece dichiarato pochi giorni fa la Commissaria straordinaria del comune ionico. Ma le famiglie, allo stremo, non ci credono più. E chiedono risposte concrete.

