Torna “Oria Beer Festival” tra musica, street food ed intrattenimento per ogni età

È ormai diventato appuntamento fisso nel calendario dell’estate oritana, di quelli che cerchi in rosso per paura di perderlo, ma per fortuna quest’anno le serate sono quattro, una più bella dell’altra. L’Oria Beer Festival torna con l’ottava edizione, la seconda di fila organizzata da Carlo Patisso dopo l’interruzione Covid.

Se la prima serata, quella di giovedì 3 luglio (all’insegna della pizzica salentina) ha già riscosso successo, le tre in programma per il fine settimana saranno da non perdere. Non solo fiumi di birra tra marchi internazionali e artigianali, anche senza glutine o analcoliche per accontentare davvero tutti, ma anche tanti angoli ristoro, coinvolgente musica dal vivo ed intrattenimento per ogni età. L’Oria Beer Festival è tornato ed anche quest’anno sarà un contenitore di esperienza di sapori, profumi e atmosfera da festival.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author