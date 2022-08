MARTINA FRANCA- Torna il grande mercatino dell’antiquariato e modernariato a Martina Franca domenica 21 agosto dalle 9 alle 21. Sarà l’appuntamento più importante della settimana, che giunge al culmine della manifestazione “Antiquariato in Valle d’Itria”, facendo registrare in questi giorni numerose presenze di visitatori a Martina Franca provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, proprio durante la settimana di Ferragosto.

Il mercatino della terza settimana di agosto viene allestito lungo le strade che circondano la manifestazione, che invece si svolge negli spazi interni ed esterni dell’istituto Guglielmo Marconi, trasformandosi per un giorno in un grande quartiere espositivo e facendo della città la capitale dell’antiquariato.

A disposizione dei visitatori il parcheggio auto sarà possibile, oltre che lungo viale della Libertà e in piazza Crispi, soprattutto nel grande parcheggio di piazza d’Angiò, distante pochi metri e raggiungibile a piedi percorrendo la pista pedonale azzurra che collega piazza d’Angiò all’istituto Guglielmo Marconi.

Un tradizionale appuntamento che si rinnova e che ritorna a Martina Franca dopo lo stop forzato imposto dalla pandemia.

“Siamo soddisfatti delle presenze che abbiamo registrato, dopo i due anni difficili della pandemia – ha detto il presidente dell’associazione Arca Promoter, Nicola Lorusso – siamo contenti anche del riscontro che stiamo avendo dalle strutture ricettive del territorio che in queste settimane hanno registrato il tutto esaurito, insieme ai commercianti della città che hanno potuto godere di numerose presenze di stranieri e potenziali acquirenti. Il loro ringraziamento è il segno tangibile che il nostro lavoro viene apprezzato non solo dagli appassionati, ma anche dall’intero tessuto sociale. “Antiquariato in Valle d’Itria” è una manifestazione che rappresenta un vanto per la nostra bellissima città”.

Infoline: +39 338.9332676 – +39 368.3653391

Come arrivare a Martina Franca

🚗 Dall’autostrada A14, uscita Taranto e proseguire verso la SS 172 direzione Martina Franca.

✈️ Gli aeroporti più vicino si trovano a Bari e Brindisi. L’aeroporto di Bari è distante circa un’ora in auto, mentre l’aeroporto di Brindisi è distante circa 50 minuti in auto.

🚊 Martina Franca non dispone di una stazione ferroviaria Trenitalia, ma è servita dalle Ferrovie del Sud Est che sono collegate alla rete Ferrovie dello Stato dalle stazioni di Taranto e Bari. La stazione Ferrovie del Sud Est è distante 15 minuti a piedi dalla sede della manifestazione.

🚌 Martina Franca è servita dalle seguenti autolinee: Marozzi, Marino, Flixbus, Ferrovie del Sud Est, CTP