Torna la Start Cup Puglia: progetti innovativi in gara fino a settembre

È ufficialmente partita la seconda fase della Start Cup Puglia 2025, il premio regionale per l’innovazione promosso da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione in collaborazione con Regione Puglia, Comitato Promotore e Premio Nazionale per l’Innovazione. Dal 16 giugno al 19 settembre sarà possibile candidare il proprio progetto imprenditoriale innovativo alla “Gara dei Business Plan”, caricando la documentazione sul portale ufficiale della competizione.

Giunta alla sua 18ª edizione, la Start Cup Puglia rappresenta un’opportunità concreta per trasformare un’idea ad alto contenuto di conoscenza in una vera e propria impresa. I partecipanti potranno contare su attività di accompagnamento, supporto tecnico e premi fino a 10mila euro. Dal 2008 a oggi, hanno preso parte alla competizione 610 piani d’impresa, con 66 vincitori totali, 55 dei quali hanno poi fondato un’attività in Puglia.

“Start Cup Puglia è ormai un riferimento per tutti gli startupper della regione e non solo – ha dichiarato Luisa Torsi, presidente di ARTI –. Vogliamo sostenere il talento e creare condizioni favorevoli per la crescita delle startup, offrendo mentoring, reti di investitori e premi concreti”.

Chi può partecipare

Possono concorrere team di almeno due persone che intendono avviare un’impresa in Puglia o startup costituite nel 2024 con attività avviata da ottobre. I partecipanti dovranno compilare e caricare online il Business Plan e l’Executive Summary, insieme all’eventuale Lettera di Endorsement da parte di università o enti di ricerca.

Le categorie in gara

Life Science – MEDTech: salute e dispositivi medici

ICT: tecnologie digitali, AI, realtà aumentata, robotica

Cleantech & Energy: economia circolare e sostenibilità

Industrial: innovazioni nei processi produttivi industriali

Premi e menzioni speciali

La giuria selezionerà i finalisti che accederanno a un Boot Camp formativo, prima della sfida finale in pitch session. I premi in palio:

1° classificato: 10.000 euro

2° classificato: 7.000 euro

3° classificato: 5.000 euro

4° classificato: 3.000 euro

Tutti e quattro parteciperanno alla finale nazionale del PNI 2025 in programma il 4 e 5 dicembre a Ferrara. Saranno inoltre assegnate menzioni speciali per:

Premio Regionale per l’Innovazione (vincitore assoluto)

Innovazione Sociale

Imprenditoria Femminile

Design e sostenibilità

Università o EPR più imprenditoriale

Previsto anche un premio speciale da 2.000 euro per il miglior progetto in grado di contrastare il cambiamento climatico (“Green and Blue Climate Change”), con accesso diretto alla stessa categoria nella finale nazionale.

Maggiori dettagli, regolamento e documentazione disponibile su www.startcup.puglia.it.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author