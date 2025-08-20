Torna il Premio Atleta di Taranto

Torna anche quest’anno il Premio Atleta di Taranto. L’edizione del 2025 è stata presentata presso la galleria commerciale Ipercoop
About Author
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
potrebbe interessarti anche
Ex Ilva, M5S: “Sindaco e Governo complici dell’inquinamento”
Taranto, operazione antidroga della GdF: sequestri e denunce
Taranto, Perrini denuncia: “Sanitaservice ferma e poco trasparente”
Ancora una notte di sangue a Taranto: accoltellato 33enne
Dopo il maltempo i danni: lo sfogo di un agricoltore
Lizzano, in spiaggia con i volontari della Misericordia