20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Torna il Premio Atleta di Taranto

Laura Milano 20 Agosto 2025
Torna anche quest’anno il Premio Atleta di Taranto. L’edizione del 2025 è stata presentata presso la galleria commerciale Ipercoop

 

Laura Milano

Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

