Torna “Gli Scacciarischi: le Olimpiadi della prevenzione”

BARI – Avvicinare gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Puglia al mondo del lavoro e stimolare una profonda riflessione sul fenomeno infortunistico, sui rischi che ci circondano e sulle precauzioni da utilizzare per evitare che si trasformino in danni per la salute. Il tutto attraverso un videogame, eccezionale strumento di comunicazione interattiva, e attraverso l’utilizzo dei social. Settima edizione per “Gli Scacciarischi: le Olimpiadi della prevenzione”, il progetto ludico- educativo di Inail Puglia che utilizza il videogioco quale strumento educativo per riconoscere e prevenire i principali rischi presenti in casa, a scuola e nei luoghi di lavoro, e da quest’anno anche su strada. Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle scuole pugliesi, che potranno partecipare ad un concorso a premi scaricando il video game.

