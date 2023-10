Torna a Taranto la MAS WEEK, c’è tempo fino al 20/10 per le iscrizioni

L’Associazione di Promozione Sociale Ella insieme allo Studio di architettura e ingegneria MAS – Modern Apulian Style in collaborazione con il Comune di Taranto, la Provincia di Taranto, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Taranto e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, lanciano il nuovo workshop, cuore pulsante della MAS WEEK, Festival di architettura, design e arte contemporanea, che ritorna nel capoluogo ionico dopo uno stop di tre anni causato dalla pandemia.

Il MAS_Taranto International Workshop è un workshop di Architettura e Urbanistica che vede la collaborazione di Studi di architettura di fama internazionale, inaugurato nel 2017 dallo Studio MAS e dall’Amministrazione del Comune di Taranto guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, per dare il via ad una nuova stagione di ricerca sul progetto dei territori del Mediterraneo.

Nel 2023 il workshop, dal titolo “Through the beauty of the ionic arc”, avrà come tema la valorizzazione del sistema di borghi della Provincia di Taranto. Il tema progettuale è il riconoscimento e la definizione di una nuova identità dell’arco ionico tarantino.

Il territorio oggetto di studio conserva un’integrità del paesaggio dove gli abitati e i siti di interesse storico culturale convivono armonicamente con il mare, i boschi, gli uliveti e le terre coltivate che nel loro insieme e nelle diverse stagioni dell’anno, offrono colori diversi e appaganti suggestioni. In particolare l’obiettivo sarà quello di realizzare una rete di itinerari, un sistema di accessibilità, di infrastrutture e di servizi, con l’intento di innestare il capoluogo di provincia e i tanti paesi, dall’entroterra alla costa, dalla Valle d’Itria al Salento; una rigenerazione che consenta di connettere le comunità con le risorse del territorio e i turisti con i centri di vita degli insediamenti urbani. Le parole chiave saranno quelle del New European Bauhauslanciato dalla Commissione Europea, ovvero: Bellezza, Sostenibilità e Inclusione.

Il workshop sarà diretto dall’Arch. Gianluca Peluffo, architetto di fama internazionale e dal 2003 Benemerito delle Arti e della Cultura della Repubblica Italiana.

Coordinamento Scientifico:

Giuseppe Fanelli, Amministratore unico MAS;

Francesco Lasigna, Direttore tecnico MAS;

Paolo Bruni, Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto;

Luigi De Filippis, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto;

Mattia Giorno, Assessore Urbanistica Comune di Taranto;

Ubaldo Occhinegro, Consigliere tecnico Provincia di Taranto;

Simone Marchesi, Consulente Comune di Taranto in sviluppo sostenibile del territorio;

Pasquale Di Ponzio, Direttore ANCE Taranto.

Comitato scientifico:

Walter Angelico – Università degli Studi di Palermo

Giuseppe Fallacara Chirico – Politecnico di Bari

ssa Ina Macaione – Università degli Studi della Basilicata

Isidoro Pennisi – Università Mediterranea di Reggio Calabria

ssa chiara Rizzi- Università degli Studi della Basilicata

Francesco Rotondo – Università Politecnica delle Marche

Tutor

Domenico Faraco – Peluffo & Partners Architettura

Tommaso Campiotti – Estudio Alberto Campo Baeza

Aser Giménez Ortega – MVRDV

Ubaldo Occhinegro – Studio MUA

Sono aperte le iscrizioni!

Il Workshop di Architettura e Urbanistica è aperto al massimo a 50 partecipanti, studenti universitari, laureati, architetti/ingegneri professionisti e studiosi di discipline affini all’architettura/ingegneria, geometri professionisti. Per iscriversi è necessario inviare una mail di adesione all’indirizzo ella.aps.ta@gmail.com. Il costo di iscrizione è di 150 €. Per i dettagli e le modalità di iscrizione si prega di visionare la scheda del workshop.

C’è tempo per iscriversi fino al 20/10/2023 .

Grazie all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto e grazie all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, agli Architetti e agli Ingegneri saranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali (CFP).

Il Workshop 2023 è realizzato da Ella APS ed è organizzato con la collaborazione di MAS, Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto e Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Taranto, con il sostegno di Confindustria Taranto e di ANCE Taranto.

Per informazioni sul WS scrivere a: ella.aps.ta@gmail.com

Per visualizzare la Scheda del WS:

https://drive.google.com/drive/folders/1-HKH68YJb5iQJCJunUgRmuxap2euYvG7?usp=sharing

