Torna a Pulsano “La notte delle lune”. Lo spettacolo durante il quale ogni anno si organizza una raccolta fondi da devolvere a chi ha bisogno di aiuto
About Author
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
potrebbe interessarti anche
Martina Franca: danneggiata una Lancia Ypsilon parcheggiata in strada
Massafra: XX edizione di Vicoli Corti, sei serate in piazza Santi Medici
“Ali per volare”: moda e solidarietà a Taranto
Marina di Pulsano, ecco le piccole “Caretta Caretta”
Quindici anni dall’omicidio di Sarah Scazzi
Ex Ilva, Europa Verde: “AIA non tutela la salute, Urso fuorviante”